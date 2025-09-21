x
21 сентября 2025
21 сентября 2025
21 сентября 2025
последняя новость: 12:31
21 сентября 2025
Израиль

Яир Голан: "В нынешних условиях разговоры о Палестинском государстве разрушительны"

время публикации: 21 сентября 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 11:21
Яир Голан: "В нынешних условиях разговоры о Палестинском государстве разрушительны"
Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил в интервью 103FM, что в нынешних условиях разговоры о создании Палестинского государства являются разрушительными для Израиля. "После 7 октября, после преступного нападения ХАМАСа, неправильно говорить о Палестинском государстве", – заявил Голан.

"Мы должны продвигать принцип гражданского разделения с сохранением нашего контроля за ситуацией в сфере безопасности", – пояснил глава "Демократим". Он добавил, что этот принцип должен действовать на протяжении длительного времени. "В этот период мы должны будем убедиться, в состоянии ли Палестинская администрация выполнять какое-либо соглашение", – заявил Голан.

Голан отказался отвечать на вопрос, идет ли речь об одностороннем размежевании в Иудее и Самарии. Он сказал, что его предложение является ответом на "безумные", как он их назвал, планы распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию. "Нет ни одного вменяемого человека, который считал бы правильной аннексию двух миллионов палестинцев", – заявил лидер "Демократим".

