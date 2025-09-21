x
21 сентября 2025
Израиль

Судебное решение: активистка "Ликуда" заплатит Хили Труперу 172 тысяч шекелей за клевету

время публикации: 21 сентября 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 13:08
Хили Трупер
Miriam Alster/Flash90

Мировой суд Тель-Авива обязал активистку "Ликуда" Мири Барби выплатить депутату Кнессета Хили Труперу (Йехиэлю Тропперу) 160 тысяч шекелей компенсации и 12 тысяч шекелей судебных расходов.

Данное решение было принято в рамках рассмотрения гражданского иска о клевете, поданного Трупером в 2023 году против двух ответчиков после публикаций в соцсетях видео с ложными обвинениями в его адрес (речь шла об обвинениях в педофилии).

Хили Трупер является депутатом Кнессета от партии "Махане Мамлахти".

