Судебное решение: активистка "Ликуда" заплатит Хили Труперу 172 тысяч шекелей за клевету

Мировой суд Тель-Авива обязал активистку "Ликуда" Мири Барби выплатить депутату Кнессета Хили Труперу (Йехиэлю Тропперу) 160 тысяч шекелей компенсации и 12 тысяч шекелей судебных расходов.

Данное решение было принято в рамках рассмотрения гражданского иска о клевете, поданного Трупером в 2023 году против двух ответчиков после публикаций в соцсетях видео с ложными обвинениями в его адрес (речь шла об обвинениях в педофилии).

Хили Трупер является депутатом Кнессета от партии "Махане Мамлахти".