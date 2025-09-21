"Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе, в том числе с воздуха и с моря
время публикации: 21 сентября 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 12:25
Силы ЦАХАЛа действуют в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2": за последние 24 часа обезврежено множество взрывных устройств, уничтожено множество террористов.
98-я дивизия и 162-я дивизия активизировали действия в районе города Газа.
99-я дивизия действует в северной части сектора Газы.
916-я сторожевая эскадра ВМС ЦАХАЛа ведет обстрелы Газы со стороны моря.
На юге сектора силы 143-й дивизии "Газа" с помощью авиации ликвидировали наблюдательный пункт, на котором находились боевики террористической организации ХАМАС.
