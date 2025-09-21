x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 12:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 12:31
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе, в том числе с воздуха и с моря

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 21 сентября 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 12:25
"Колесницы Гидеона – 2": ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе, в том числе с воздуха и с моря
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа действуют в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона – 2": за последние 24 часа обезврежено множество взрывных устройств, уничтожено множество террористов.

98-я дивизия и 162-я дивизия активизировали действия в районе города Газа.

99-я дивизия действует в северной части сектора Газы.

916-я сторожевая эскадра ВМС ЦАХАЛа ведет обстрелы Газы со стороны моря.

На юге сектора силы 143-й дивизии "Газа" с помощью авиации ликвидировали наблюдательный пункт, на котором находились боевики террористической организации ХАМАС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2025

716-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии