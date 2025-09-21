Регев против ШАБАКа: "У вас бывают успехи?"

Министр транспорта Мири Регев ("Ликуд") подвергла резкой критике Общую службу безопасности (ШАБАК), сообщает "Кан".

На заседании военно-политического кабинета, состоявшемся после попытки ликвидации лидеров ХАМАСа в Дохе, Регев обратилась к представителю ШАБАКа с ироническим вопросом: "У вас есть и достижения?"

Министр финансов Бецалель Смотрич резко прервал Регев: "У них есть многочисленные достижения, очень жаль, что тебе не знакомо чувство благодарности. Никогда и нигде нет 100% успеха. Тот, кто не делает ничего без 100% гарантии успеха, не преуспеет ни в чем. Твои слова – безумие".

Несмотря на это, Регев продолжила критиковать ШАБАК. "Почему это делали вы, а не "Мосад"?" , – спросила она об операции в Дохе.

Исполняющий обязанности главы ШАБАКа ответил, что в обязанности службы входят операции против лидеров ХАМАСа, находящихся за рубежом. "Неверно говорить, что у нас нет достижений, но бывают и провалы. Мы продолжаем расследовать, что там произошло", – сказал он.