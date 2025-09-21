x
21 сентября 2025
Израиль

Экс-депутат Зуаби, выступавшая против Израиля, задержана по подозрению в терроризме

время публикации: 21 сентября 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 09:07
Жительница Нацерета, выступавшая против Израиля, задержана по подозрению в терроризме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 59-летней жительницы Нацерета, принимавшей участие в антиизраильской конференции за рубежом.

В сообщении сказано, что она была задержана утром 21 сентября "по подозрению в подстрекательстве к терроризму и связях с террористической организацией".

Судя по опубликованным данным, пока эта женщина задержана для допроса.

Израильские СМИ уточняют: полиция задержала для допроса бывшую депутата Кнессета от БАЛАД Ханин Зуаби.

