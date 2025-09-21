x
21 сентября 2025
21 сентября 2025
Израиль

Нетаниягу подтвердил, что Израиль поддерживает контакты с Сирией

время публикации: 21 сентября 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 15:17
Нетаниягу подтвердил, что Израиль поддерживает контакты с Сирией
Debbie Hill/Pool Photo via AP

В Иерусалиме проходит воскресное заседание правительства Израиля. Открывая заседание, премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что Израиль поддерживает контакты с Сирией.

"Наши победы на ливанском фронте открыли окно для возможного мира с северными соседями. Мы поддерживаем контакты с сирийцами, есть некоторый прогресс, но об этом говорить еще рано", – сказал Нетаниягу.

После праздника Рош а-Шана премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует побывать с визитом в Нью-Йорке 25-29 сентября. На пятницу, 26 сентября, намечено его выступление на Генеральной Ассамблее ООН.

На прошлой неделе президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил, что переговоры с Израилем необходимы, и что они могут привести к результатам "уже в ближайшие дни".

Израиль
