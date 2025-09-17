x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 00:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 00:24
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ахмад аш-Шараа: "Переговоры с Израилем могут привести к результату в ближайшие дни"

Международные соглашения
Сирия
Мирные соглашения
время публикации: 17 сентября 2025 г., 23:47 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 23:51
Ахмад аш-Шараа: "Переговоры с Израилем могут привести к результату в ближайшие дни"
Stephanie Lecocq/Pool via AP

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил, что проводящиеся в настоящее время переговоры с Израилем необходимы, и что они могут привести к результатам уже в ближайшие дни.

Он заявил, что соглашение должно предусматривать уважение Израилем воздушного пространства и территориальной целостности Сирии, а также международный мониторинг со стороны ООН.

Напомним, 24 августа президент Сирии Ахмад аш-Шараа в беседе с журналистами из арабских стран подтвердил факт проведения переговоров по соглашению о безопасности с Израилем, отметив, что они на "продвинутой стадии".

Аш-Шараа заявил, что рассчитывает на соглашение, которое основано на линии разделения 1974 года. При этом президент Сирии добавил, что на данном этапе не видит возможности для достижения мирного соглашения с Израилем: речь идет о "пакте безопасности", необходимом для стабилизации отношений и экономической помощи.

В Вашингтоне ожидают, что к началу Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе можно будет сообщить о результате переговоров. Переговоры шли в Абу-Даби, Баку и в Париже. Приоритеты Дамаска – восстановление буферной зоны образца 1974 года и прекращение ударов по сирийской территории, тема Голан пока не затрагивается.

Ахмад аш-Шараа планирует выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, став первым главой сирийского государства, который поднимется на трибуну ООН с 1967 года.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 сентября 2025

О единстве и автономии, об интересах Турции, России и Ирана. Интервью с представителем курдов Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

"Кан": Израиль рассматривал возможность передать Сирии гору Дов в обмен на Голанские высоты
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 августа 2025

Президент Сирии выступит на сессии Генассамблеи ООН