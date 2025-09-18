x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 15:54
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Министр иностранных дел Сирии направляется в США

США
Сирия
Израиль
время публикации: 18 сентября 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 14:47
Министр иностранных дел Сирии направляется в США
AP Photo/Thanassis Stavrakis

18 сентября в США прибудет министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. Он станет первым более чем за четверть века главой сирийского внешнеполитического ведомства, посетившим Вашингтон.

Как сообщается, он обсудит с руководством американского Конгресса вопрос о продолжении снятия санкций, введенных против режима Башара Асада. Однако можно предположить, что предметом обсуждения с представителями администрации станет и соглашение с Израилем.

Согласно публикациям СМИ, Израиль и Сирия близки к подписанию соглашения по вопросам безопасности, и стороны стороны стремятся к подписанию документа в ближайшие дни.

Дамаск обязуется не допускать использования сирийской территории для нанесения ударов по Израилю, не размещать тяжёлое вооружение на юге страны, не допускать возвращения Ирана и расширять буферную зону. Израиль, в свою очередь, признает легитимность сирийского правительства и обязуется "не допускать вмешательства во внутренние дела страны".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

СМИ: Израиль и Сирия близки к подписанию соглашения
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 сентября 2025

Заключено соглашение по сирийской провинции Ас-Суэйда, оно исключает вмешательство Израиля