Министр иностранных дел Сирии направляется в США

18 сентября в США прибудет министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. Он станет первым более чем за четверть века главой сирийского внешнеполитического ведомства, посетившим Вашингтон.

Как сообщается, он обсудит с руководством американского Конгресса вопрос о продолжении снятия санкций, введенных против режима Башара Асада. Однако можно предположить, что предметом обсуждения с представителями администрации станет и соглашение с Израилем.

Согласно публикациям СМИ, Израиль и Сирия близки к подписанию соглашения по вопросам безопасности, и стороны стороны стремятся к подписанию документа в ближайшие дни.

Дамаск обязуется не допускать использования сирийской территории для нанесения ударов по Израилю, не размещать тяжёлое вооружение на юге страны, не допускать возвращения Ирана и расширять буферную зону. Израиль, в свою очередь, признает легитимность сирийского правительства и обязуется "не допускать вмешательства во внутренние дела страны".