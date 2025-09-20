12-й канал ИТВ: Катар потребовал от Израиля публичных извинений

Эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани потребовал публичного извинения Израиля за удар по лидерам ХАМАСа в Дохе в качестве условия для возобновления участия Катара в посреднических усилиях, утверждает журналист 12-го канала ИТВ Барак Равид.

По словам Равида, в Катаре понимают проблематичность такого шага для правительства Нетаниягу и готовы проявить гибкость в отношении формулировок. В частности, по словам одного из источников, Катар готов ограничиться извинениями за гибель катарского сотрудника служб безопасности, выплатой компенсации его семье и обещанием больше не нарушать суверенитет Катара.

Белый дом пытался организовать тройственную встречу с представителями Катара и министром Роном Дремером, однако в Дохе отказались участвовать в таком мероприятии до извинений.