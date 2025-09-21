x
21 сентября 2025
Израиль

ХАМАС приветствовал признание палестинского государства Великобританией, Канадой и Австралией

время публикации: 21 сентября 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 19:33
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Террористическая группировка "Хамас" распространила официальное заявление, в котором приветствовала решение Великобритании, Канады и Австралии о признании палестинской государственности.

"Признание палестинского государства – важный шаг к обеспечению права нашего народа на свою землю и его святыням, а также к созданию независимого государства со столицей в Иерусалиме. Это признание борьбы, стойкости и жертв нашего народа на пути к освобождению и возвращению. Этот важный шаг должен сопровождаться практическими мерами, которые приведут к немедленному прекращению войны против палестинского народа в секторе Газы и к противодействию израильским проектам аннексии", – говорится в заявлении.

Ранее МИД Израиля распространил заявление, в котором решительно отверг односторонние шаги Великобритании, Австралии и Канады по признанию палестинского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также заявил, что "палестинское государство не будет создано", а также пообещал, что ответ на попытку "навязать Израилю террористическое государство" будет дан после его возвращения из США.

