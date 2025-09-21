N12: администрация Трампа против аннексии Иудеи и Самарии

По информации телеканала "Кешет-12", Эр-Рияд предупредил Иерусалим о том, что любые действия по аннексии земель в Иудее и Самарии поставят крест на возможности нормализации отношений между странами и перспективах расширения "соглашений Авраама". Предупреждение было передано накануне голосования на Генассамблее ООН по вопросу о признании палестинского государства.

По данным новостной службы N12, саудовские дипломаты, поддерживающие закулисные контакты с израильтянами, дали понять, что королевство готово применить экономические рычаги давления, а также меры в сфере безопасности, включая закрытие своего воздушного пространства для рейсов из Израиля.

По данным телеканала, окружение президента Дональда Трампа также дало понять Иерусалиму, что аннексия нежелательна, так как может осложнить отношения США с арабским миром.

Телеканал передал, что Нетаниягу, по всей видимости, отложит принятие решения до встречи с Дональдом Трампом.