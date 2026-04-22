22 апреля 2026
Стрельба около Рамаллы, двое убитых. ЦАХАЛ проводит расследование

время публикации: 22 апреля 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 11:10
AP Photo/Mahmoud Illean

В деревне Аль-Мурайр, к северо-востоку от Рамаллы, 21 апреля были застрелены двое местных жителей, в том числе подросток. ЦАХАЛ проводит расследование.

Палестинская сторона называет имена убитых: Аус ан-Наасан, 14 лет, и Джихад Абу Наим, 32 года. Сообщается также о нескольких раненых.

По данным источников в ПА, стрельба произошла во время нападения израильтян на деревню.

ЦАХАЛ заявил, что инцидент начался после того, как в автомобиль с израильтянами были брошены камни. По версии военных, находившийся в машине резервист вышел и открыл огонь по подозреваемым. Армия подтвердила, что речь идет о резервисте, не находившемся на действительной службе в момент происшествия.

