22 апреля 2026
последняя новость: 12:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Поддельный главный раввин" на праздновании Дня независимости. Комментарий ШАБАКа

Скандалы
ШАБАК
Праздники
время публикации: 22 апреля 2026 г., 11:49 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 12:00
Эяль Ционов в костюме "главного раввина"
Yonatan Sindel/Flash90

Общая служба безопасности (ШАБАК) была вынуждена прокомментировать публикации в соцсетях по поводу "поддельного главного раввина" на церемонии зажжения факелов в День независимости.

ШАБАК заявил, что мужчина, появившийся на церемонии в одежде, напоминавшей облачение сефардского главного раввина, был опознан как сетевой персонаж Эяль Ционов и прошел полную проверку безопасности при входе.

Как сообщает "Кан", Ционов был приглашен на церемонию ее организаторами.

В службе безопасности подчеркивают, что он ни на одном этапе не входил в охраняемую зону, где находился премьер-министр, и не представлял угрозы для Нетаниягу и других охраняемых лиц.

Отметим, что ранее Эяль Ционов в костюме "главного раввина" уже появлялся на протестных акциях.

Когда он пришел в этом облачении на церемонию зажжения факелов в День независимости, некоторые присутствующие обращались к нему за благословением, приняв за настоящего главного раввина.

