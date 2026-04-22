"Поддельный главный раввин" на праздновании Дня независимости. Комментарий ШАБАКа

Общая служба безопасности (ШАБАК) была вынуждена прокомментировать публикации в соцсетях по поводу "поддельного главного раввина" на церемонии зажжения факелов в День независимости.

ШАБАК заявил, что мужчина, появившийся на церемонии в одежде, напоминавшей облачение сефардского главного раввина, был опознан как сетевой персонаж Эяль Ционов и прошел полную проверку безопасности при входе.

Как сообщает "Кан", Ционов был приглашен на церемонию ее организаторами.

В службе безопасности подчеркивают, что он ни на одном этапе не входил в охраняемую зону, где находился премьер-министр, и не представлял угрозы для Нетаниягу и других охраняемых лиц.

Отметим, что ранее Эяль Ционов в костюме "главного раввина" уже появлялся на протестных акциях.

Когда он пришел в этом облачении на церемонию зажжения факелов в День независимости, некоторые присутствующие обращались к нему за благословением, приняв за настоящего главного раввина.