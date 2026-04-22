На юге Газы ликвидирован участник нападения на Нир-Оз 7 октября 2023 года

ЦАХАЛ и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили о ликвидации на юге сектора Газы боевика Хамиса Мухаммада Хамиса Касаса, участвовавшего в нападении на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года.

По данным израильских военных, накануне он действовал в районе "желтой линии", приблизился к зоне, где находятся силы ЦАХАЛа, и представлял непосредственную угрозу.

В армии заявляют, что в последнее время Касас систематически выводил других боевиков в район "желтой линии" для подготовки атак на израильских военных, а также участвовал в других террористических действиях против военнослужащих и граждан Израиля.