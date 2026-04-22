СМИ: США уведомили Израиль, что перемирие с Ираном продлено до воскресенья

время публикации: 22 апреля 2026 г., 20:52 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 20:52
СМИ: США уведомили Израиль, что перемирие с Ираном продлено до воскресенья
AP Photo/Tsafrir Abayov

Администрация США сообщила Израилю, что крайний срок режима прекращения огня с Ираном продлен до воскресенья, сообщают израильские телеканалы "Кан-11", "Кешет-12" и издание Ynet.

Ранее представитель Белого дома заявил телеканалу Fox News, что перемирие будет продлено на "три-пять дней". О том, что Белый дом готов дать Тегерану от трех до пяти дней для выработки переговорной позиции, писал также Барак Равид в издании Axios.

Израильские источники скептически оценивают перспективы прорыва в переговорах. По их словам, расхождения между позициями сторон, прежде всего по ядерному вопросу, остаются значительными. Однако главная проблема, как полагают в Иерусалиме, в другом: переговоры с американцами ведут не те, кто принимает решения в Иране, а реальная власть сосредоточена в руках "радикальных элементов в КСИР, которые отвергают все, что выглядит как капитуляция". Дипломатический источник, который цитирует "Кешет-12", отметил, что Трамп стремится не просто к переговорам, а к конкретным договоренностям, однако в Израиле считают военный сценарий "наиболее вероятным". Характерна и цитата израильского чиновника в эфире "Кан-11": "В последнее время мы узнаем о шагах Трампа только из новостей и его соцсетей".

Телеканал "Кешет-12" обращает внимание на то, что к воскресенью ожидается прибытие в район Персидского залива третьего американского авианосца George Bush.

По информации израильских СМИ, в четверг, 23 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет дополнительные совещания по подготовке оборонительных и наступательных сценариев.

