Axios: продленное Трампом перемирие с Ираном не будет долгим

Продленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с Ираном, по всей видимости, не будет долгим, пишет Axios со ссылкой на американский источник, знакомый с ситуацией.

В публикации Барака Равида отмечается, что Белый дом готов дать Тегерану еще примерно три-пять дней для выработки переговорной позиции.

По словам собеседника издания, продление "не будет бессрочным", хотя в Вашингтоне по-прежнему считают, что мирное соглашение с Ираном остается возможным.

Как утверждает Axios, главной проблемой сейчас в США считают раскол внутри иранского руководства: по оценке источников издания, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи практически не участвует в процессе, а переговорщики и военные не могут согласовать единую линию.

По версии Axios, ситуация усугубилась после гибели 17 марта секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, которого на этом посту сменил Мохаммад Багер Золькадр.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи поблагодарил Пакистан за "усилия по прекращению навязанной войны и установлению мира в регионе", однако не стал прямо комментировать продление перемирия, о котором накануне объявил президент США Дональд Трамп. По словам Бакаи, Тегеран подтверждает готовность защищаться и отвечать на любую агрессию или угрозу, подчеркивая, что "Иран не начинал эту войну" и внимательно следит за развитием событий. Он также заявил, что дипломатия остается инструментом защиты национальных интересов и безопасности, и Иран воспользуется ею, когда сочтет, что для этого созданы "необходимые и разумные условия".

22 апреля иранское государственное телевидение заявило, что "Иран не признает объявленное Трампом прекращение огня, может не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами".

Минувшей ночью в различных регионах Ирана "Корпус стражей исламской революции" демонстрировал мобильные установки с баллистическими ракетами. Со стороны КСИР звучали угрозы в адрес Израиля и США.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок – до тех пор, пока Тегеран не представит "единое предложение" и переговоры не будут завершены "так или иначе". В заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп указал, что иранское правительство "серьезно расколото", и сообщил, что решение принято по просьбе начальника штаба армии Пакистана фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шахбаза Шарифа. При этом Трамп распорядился сохранить морскую блокаду Ирана и поддерживать вооруженные силы в полной боевой готовности.

Ранее иранское агентство Tasnim, близкое к КСИР, сообщило, что иранская сторона уведомила Вашингтон через пакистанского посредника о том, что считает переговоры при нынешних условиях "пустой тратой времени". Срок действия прежнего двухнедельного перемирия должен был истечь в ночь на 23 апреля.