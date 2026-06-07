Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 7 июня, по всей стране ожидается снижение температуры до обычного уровня по сезону. Ясно, иногда легкая облачность.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 20-27, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 20-30, на побережье Мертвого моря – 28-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-28, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-32, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный и северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный и северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный и северо-восточный ветер (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-западный ветер (до 35 км/ч).

В понедельник-вторник ожидается повышение температуры, ясно. В течение ближайших дней установится обычная для сезона температура, будет жарко и солнечно, к концу недели жара немного спадет.