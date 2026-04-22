Трамп заявил о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в пятницу
время публикации: 22 апреля 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 16:49
Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже в пятницу, сообщает New York Post со ссылкой на слова президента Трампа и пакистанские источники.
На вопрос журналиста о возможном прорыве в переговорах с Ираном Трамп ответил текстовым сообщением: "Это возможно!".
Источники в Исламабаде сообщили NYP, что переговоры могут возобновиться в ближайшие 36-72 часа благодаря продолжающимся посредническим усилиям Пакистана.
По данным пакистанского источника, перемирие соблюдается, несмотря на жесткую риторику сторон, что свидетельствует о "позитивных намерениях обеих сторон" и отсутствии военной эскалации. "Пакистан остается ключевым посредником", – подчеркнул собеседник издания.
