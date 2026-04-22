Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп заявил о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в пятницу

США
Иран
Дональд Трамп
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 22 апреля 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 16:49
AP Photo/Alex Brandon

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже в пятницу, сообщает New York Post со ссылкой на слова президента Трампа и пакистанские источники.

На вопрос журналиста о возможном прорыве в переговорах с Ираном Трамп ответил текстовым сообщением: "Это возможно!".

Источники в Исламабаде сообщили NYP, что переговоры могут возобновиться в ближайшие 36-72 часа благодаря продолжающимся посредническим усилиям Пакистана.

По данным пакистанского источника, перемирие соблюдается, несмотря на жесткую риторику сторон, что свидетельствует о "позитивных намерениях обеих сторон" и отсутствии военной эскалации. "Пакистан остается ключевым посредником", – подчеркнул собеседник издания.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2026

МИД Ирана поблагодарил Пакистан за "усилия по прекращению навязанной войны"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 апреля 2026

Axios: продленное Трампом перемирие с Ираном не будет долгим
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 апреля 2026

Иран объявил, что не признает объявленное Трампом прекращение огня