Трамп заявил о возможном возобновлении переговоров с Ираном уже в пятницу

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже в пятницу, сообщает New York Post со ссылкой на слова президента Трампа и пакистанские источники.

На вопрос журналиста о возможном прорыве в переговорах с Ираном Трамп ответил текстовым сообщением: "Это возможно!".

Источники в Исламабаде сообщили NYP, что переговоры могут возобновиться в ближайшие 36-72 часа благодаря продолжающимся посредническим усилиям Пакистана.

По данным пакистанского источника, перемирие соблюдается, несмотря на жесткую риторику сторон, что свидетельствует о "позитивных намерениях обеих сторон" и отсутствии военной эскалации. "Пакистан остается ключевым посредником", – подчеркнул собеседник издания.