Израиль

В Мертвом море нашли объявленного пропавшим юношу

Мада
Полиция
Мертвое море
время публикации: 22 августа 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 09:21

Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 22 августа полиция и волонтеры провели операцию в районе Мертвого моря и спасли 19-летнего юношу (из Модиин-Илита), который пропал после того, как пошел вечером купаться на пляже Неве-Мидбар.

Для поисков пропавшего были задействованы беспилотник и полицейский вертолет.

Пропавшего нашли в воде, примерно в 2 км к югу от пляжа Неве-Мидбар. Он был передан парамедикам службы "Маген Давид Адом".

Израиль
