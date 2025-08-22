В Мертвом море нашли объявленного пропавшим юношу

В ночь на 22 августа полиция и волонтеры провели операцию в районе Мертвого моря и спасли 19-летнего юношу (из Модиин-Илита), который пропал после того, как пошел вечером купаться на пляже Неве-Мидбар.

Для поисков пропавшего были задействованы беспилотник и полицейский вертолет.

Пропавшего нашли в воде, примерно в 2 км к югу от пляжа Неве-Мидбар. Он был передан парамедикам службы "Маген Давид Адом".