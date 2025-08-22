x
$
121 дезертир воспользовался возможностью призваться без санкций

ЦАХАЛ
время публикации: 22 августа 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 12:53
Yonatan Sindel/Flash90

В период кампании по призыву уклонистов и дезертиров на срочную службу "с чистого листа", без санкций и наказаний, действовавшей с 17 по 21 августа, на призывные пункты Армии обороны Израиля явился 121 человек.

В общей сложности в списках ЦАХАЛа значатся около 14 тысяч подлежащих призыву, но уклонившихся от него.

Управление кадров ЦАХАЛа приняло решение продлить срок действия кампании до вторника, 26 августа.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
