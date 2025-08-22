Поданы обвинения против жителя Иерусалима, угрожавшего убить Гали Баарав-Миару

Отдел обвинений в полиции представил в суд обвинительное заключение против 36-летнего жителя Иерусалима, которого подозревали в намерении убить юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару.

Ранее он был арестован после того, как обратился к бывшему главному раввину Израиля Ицхаку Йосефу с требованием выпустить постановление "дин родеф" (постановление, предписывающее убить еврея, подвергающего опасности жизни других евреев) для убийства юридической советницы правительства. В письме, присланном раввину, подозреваемый написал: "Я готов убить юридическую советницу правительства, если получу на это согласие трех мудрецов поколения".

Раввин был шокирован полученным обращением и сразу же обратился в полицию. Сотрудники полиции вскоре арестовали подозреваемого, накануне суд продлил срок его содержания под стражей на сутки. С передачей обвинительного заключения срок предварительного ареста обвиняемого был продлен до воскресенья.

Он должен будет пройти психиатрическое освидетельствование: адвокат подозреваемого заявил, что речь идет о человеке с историей психиатрических заболеваний и без криминального прошлого. В полиции также не смогли подтвердить, что подозреваемый как-либо приближался или обращался к самой Баарав-Миаре.