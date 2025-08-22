x
22 августа 2025
22 августа 2025
Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в районе Туль-Карема

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 августа 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 15:57
Начальник генштаба ЦАХАЛа провел оценку ситуации в районе Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генштаба Эяль Замир вместе с другими командирами ЦАХАЛа провел оценку ситуации в районе Туль-Карема.

"Задача, стоящая перед нами в Иудее и Самарии ясна – пресекать террор и защищать поселения. Как и в других местах, мы не ждем, а пресекаем угрозу, пока она не разрослась", – сказал начальник генштаба.

Замир заявил, что "кампания продолжается, мы расширим нашу деятельность в секторе Газы в ближайшие дни и будем действовать ответственно".

