ЦАХАЛ действует по всему сектору, уничтожены готовые к запуску ракетные установки

Военнослужащие ЦАХАЛа под руководством военной разведки и ШАБАКа продолжают противодействовать террористическим организациям по всему сектору Газы. В четверг, 21 августа, летательные аппараты атаковали позицию, с которой велся обстрел минометными снарядами во время попытки террористической атаки израильских сил в Хан-Юнисе накануне.

В Дир эль-Балахе был атакован объект террористической инфраструктуры с готовыми к запуску ракетами, нацеленными на территорию Израиля.

На севере сектора бойцы 99-й дивизии действуют на окраинах города Газа, они разыскивают и уничтожают террористическую инфраструктуру на земле и под землей. В ходе операции на окраинах Газы были уничтожены террористы, атаковано использовавшееся для военной деятельности здание, в районе Зейтун уничтожен склад оружия.

Бойцы 162-й дивизии действуют в Джабалии и на окраинах города Газа, они ликвидируют террористов и уничтожают объекты террористической инфраструктуры. На юге сектора Газы в районе Хан-Юниса действуют бойцы 36-й дивизии, они атаковали здания, в которых находились боевики ХАМАСа.