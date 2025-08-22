x
22 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2025
|
22 августа 2025
|
последняя новость: 14:53
22 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ действует по всему сектору, уничтожены готовые к запуску ракетные установки

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 августа 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 14:17
ЦАХАЛ действует по всему сектору, уничтожены готовые к запуску ракетные установки
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа под руководством военной разведки и ШАБАКа продолжают противодействовать террористическим организациям по всему сектору Газы. В четверг, 21 августа, летательные аппараты атаковали позицию, с которой велся обстрел минометными снарядами во время попытки террористической атаки израильских сил в Хан-Юнисе накануне.

В Дир эль-Балахе был атакован объект террористической инфраструктуры с готовыми к запуску ракетами, нацеленными на территорию Израиля.

На севере сектора бойцы 99-й дивизии действуют на окраинах города Газа, они разыскивают и уничтожают террористическую инфраструктуру на земле и под землей. В ходе операции на окраинах Газы были уничтожены террористы, атаковано использовавшееся для военной деятельности здание, в районе Зейтун уничтожен склад оружия.

Бойцы 162-й дивизии действуют в Джабалии и на окраинах города Газа, они ликвидируют террористов и уничтожают объекты террористической инфраструктуры. На юге сектора Газы в районе Хан-Юниса действуют бойцы 36-й дивизии, они атаковали здания, в которых находились боевики ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2025

686-й день войны: удары в Газе, операции в Сирии, Иудее и Самарии