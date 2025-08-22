x
Израиль

Полиция вернула телефон, украденный у потерявшего сыновей 7 октября отца

Полиция
Погибшие
время публикации: 22 августа 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 13:23
Полиция вернула телефон, украденный у потерявшего сыновей 7 октября отца
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции тель-авивского участка "Лев Тель-Авив" совместно с бойцами подразделения ЯМАР арестовали в ночь на пятницу в Холоне гражданина Судана и изъяли находившийся у него смартфон – этот телефон был украден у отца двоих убитых террористами на фестивале PsyDuck сыновей, аппарат содержал последнюю память о них.

Пострадавший обратился в полицию несколько дней назад, он сообщил, что когда он находился на набережной в Тель-Авиве, у него был украден смартфон. По словам Йосефа Равиа, отца погибших, он положил телефон рядом с собой на скамейку всего на несколько секунд, и когда хотел взять его обратно, телефона уже не было.

В памяти аппарата хранились фотографии, записи, голосовые сообщения и последние его переговоры с сыновьями – Ювалем и Ноамом Равиа.

Сообщение о краже телефона было распространено в социальных сетях с просьбой помочь отцу, потерявшему сыновей, вернуть телефон. "Я прошу граждан, владельцев магазинов телефонов и лабораторий, если им попадется мой телефон, связаться со мной", – попросил мужчина.

Полицейские обнаружили телефон во время обыска в квартире в Холоне, был арестован подозреваемый в краже, 30-летний иностранный гражданин из Судана. Он был доставлен на допрос в полицию.

