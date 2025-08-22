x
22 августа 2025
|
последняя новость: 07:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 августа 2025
|
22 августа 2025
|
последняя новость: 07:21
22 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное нападение в Маале-Ироне, двое тяжелораненых

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 22 августа 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 06:42
Вооруженное нападение в Маале-Ироне, двое тяжелораненых
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 22 августа в арабском населенном пункте Маале-Ирон, юго-восточней Хайфы, было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелые ранения получили мужчина 43 лет и женщина 30 лет.

Раненые доставлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.

По оценке медиков, состояние раненых тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook