Вооруженное нападение в Маале-Ироне, двое тяжелораненых

Утром 22 августа в арабском населенном пункте Маале-Ирон, юго-восточней Хайфы, было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелые ранения получили мужчина 43 лет и женщина 30 лет.

Раненые доставлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.

По оценке медиков, состояние раненых тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.