Вооруженное нападение в Маале-Ироне, двое тяжелораненых
время публикации: 22 августа 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 06:42
Утром 22 августа в арабском населенном пункте Маале-Ирон, юго-восточней Хайфы, было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелые ранения получили мужчина 43 лет и женщина 30 лет.
Раненые доставлены в больницу "А-Эмек" в Афуле.
По оценке медиков, состояние раненых тяжелое и нестабильное, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция проводит расследование.