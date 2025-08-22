x
22 августа 2025


последняя новость: 16:12

Израиль

За прошедшую неделю в Иудее и Самарии были задержаны 90 подозреваемых в терроризме

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 22 августа 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 16:02
За прошедшую неделю в Иудее и Самарии были задержаны 90 подозреваемых в терроризме
Пресс-служба ЦАХАЛа

За прошедшую неделю силами ЦАХАЛа в Иудее и Самарии были задержаны 90 подозреваемых в террористических действиях. Одновременно продолжаются поиски террориста, совершившего теракт возле поселения Ади-Ад.

Бойцы спецподразделения "Дувдеван" в ходе операции под прикрытием, проведенной при содействии службы общей безопасности (ШАБАК), задержали в Дженине террористического "авторитета" из Тубаса, а также еще одного террориста.

В ходе других операций силы бригады "Эцион" и бойцы "Дувдевана" задержали восьмерых подозреваемых в террористической деятельности.

Во время операций было изъято и конфисковано оружие, в том числе: два пистолета, пулемет "Негев", винтовка M16, охотничье ружье, несколько самодельных взрывных устройств.

В районе бригады "Эфраим" были арестованы двое боевиков ХАМАСа и обнаружены десятки тысяч шекелей, предназначенных для террористической деятельности. Одновременно в ходе широкомасштабной операции в Шхеме в районе бригады "Шомрон" были допрошены десятки подозреваемых и арестованы еще восемь террористов.

Все задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в ШАБАК.

Израиль
