В Ариэле отметили 50-летие возрождения еврейского поселенческого движения в Самарии

В понедельник, 22 декабря, в Ариэле состоялось государственное мероприятие, посвященное 50-летию возрождения еврейского поселенческого движения в Самарии.

В торжественной церемонии приняли участие президент государства Израиль Ицхак Герцог, спикер Кнессета Амир Охана, глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, министр транспорта Мири Регев, министр наследия раввин Амихай Элияху и депутат Кнессета Юлий Эдельштейн. Также присутствовали главы местных органов власти и городов Самарии.

На церемонии впервые было публично зачитано историческое письмо покойного раввина Ханана Пората, посвященное первым дням поселенчества. Гостям были представлены документальные фильмы, рассказывающие о героическом пути и восьми попытках восхождения в Себастию, а также уникальный проект документации свидетельств ветеранов поселенческого движения. Завершился вечер выступлением певца Шули Ранда.

Президент Ицхак Герцог в своем выступлении отметил: "Это мероприятие свидетельствует о признании важности и необходимости поселенческой деятельности по всей стране – той, что началась на заре сионизма и продолжается до наших дней. Мы стоим здесь сегодня и заявляем: ни один враг не пошатнет вечность Израиля. Но и внутри нас никто не должен подрывать единство Израиля. Каждый раз, приезжая в Самарию, невозможно не ощутить глубокую связь, существующую в этом прекрасном краю, связь между славным прошлым, где находятся корни нашей истории, и настоящим, ставшим домом для сотен тысяч людей; и связь между физическим ландшафтом гор и цветущих полей и великолепным человеческим ландшафтом общин, связавших свою жизнь и будущее с этим местом".

Президент также процитировал своего деда, первого главного раввина Израиля Ицхака Айзека Хa-Леви Герцога: "Древняя земля отцов, упомянутая пророками, отстраивается заново объединенными усилиями ее сыновей".

Йоси Даган подарил Ицхаку Герцогу фотографию его отца, президента Хаима Герцога, сделанную на праздновании 10-летия поселенческого движения в Самарии.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган в своей речи подчеркнул: "Пятьдесят лет поселенческого движения в Самарии – это как будто сон. Вера, упорство и самоотверженность первопроходцев "Алон Море" и "Гуш Эмуним" привели к тому, что наше поколение удостоилось видеть воплощение пророчеств Амоса и Иеремии своими глазами: "И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них...".

Здесь, в зале, находятся первопроходцы, совершившие величайшую революцию нашего поколения. Всеобщими усилиями мы сегодня работаем над тем, чтобы превратить Самарию в центр страны не только исторически и географически, но и демографически, реализуя стратегический план "Миллион жителей в Самарии".

Кроме того, с помощью Всевышнего, мы удостоимся исправить несправедливость и вернуть еврейское присутствие в нашу святыню – гробницу Йосефа, а также восстановить все поселения Северной Самарии, разрушенные 20 лет назад: Хомеш, Са-Нур, Ганим и Кадим. Исходя из веры и упорства основателей, мы перейдем на новый уровень – к полному суверенитету в Иудее и Самарии, сердце государства Израиль".

Пресс-служба регионального совета Шомрон отмечает, что вечер прошел под знаком пяти десятилетий созидания и сионизма, а также в честь 50-летия исторического "соглашения в Себастии". Именно это событие дало мощный импульс поселенческому движению, привело к созданию ядра "Алон Море" и движения "Гуш Эмуним", и сегодня в Иудее и Самарии проживает уже полмиллиона граждан Израиля.