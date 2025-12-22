x
Израиль

Задержана 17-летняя арабка, задувшая ханукальную свечу в торговом центре Тель-Авива

Криминал в арабском секторе
Полиция
Ханука
время публикации: 22 декабря 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 20:11
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция задержала для допроса 17-летнюю жительницу Вади-Ара, которая на камеру демонстративно задула ханукальную свечу в торговом центре больницы "Ихилов" в Тель-Авиве. В больнице подозреваемая вместе с братом навещала родственника.

Она подошла к меноре, установленной в торговом центре, и задула свечу. Свои действия девушка снимала для социальных сетей, рядом находился ее 19-летний брат, который поддерживал ее поступок и аплодировал ей. Распространившееся в социальных сетях видео этого инцидента вызвало огромный отклик.

Девушку вызвали на допрос по подозрению в намеренном оскорблении религиозных чувств, вместе с ней вызвали и ее родственника, также попавшего на видео. После допроса оба были освобождены с рядом ограничений, расследование продолжается.

Израиль
