Исчезновение Айманут Касау: прорыва в расследовании нет, но полиция хочет продлить арест

Следователи полицейского подразделения "ЛАХАВ-433" во вторник будут просить второй раз продлить срок содержания под стражей задержанного в конце минувшей недели по подозрению в причастности к исчезновению 9-летней Айманут Касау из Центра абсорбции Цфата 63-летнего мужчину.

12 канал ИТВ сообщает, что за эти дни следствие так и не добилось существенных результатов: на допросе подозреваемый полностью отрицал свою причастность к исчезновению Айманут, и утверждал, что у него есть алиби – когда девочка пропала, он уже какое-то время жил на другом конце страны, в Беэр-Шеве.

Остаются подозрения по поводу непристойных действий в отношении 12-летней девочки в Беэр-Шеве, и тут его показания противоречат показаниям самой девочки. Вот только хватит ли этого суду для продления срока содержания подозреваемого под стражей – неизвестно.

Напомним, мужчина был задержан после нападения на 12-летнюю девочку в Беэр-Шеве – в прошлом эта девочка жила с семьей в Центре абсорбции в Цфате и дружила с Айманут Касау. Семья переехала в Беэр-Шеву после закрытия Центра абсорбции.

По словам девочки, знакомый ее отца по Центру абсорбции постучал в дверь и попросил воды. Он вошел в квартиру, попытался ее погладить и взять за руку, ей удалось вырваться и убежать к соседям.

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.