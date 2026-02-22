Бокс. После девятилетнего перерыва Флойд Мейвезер вернется на ринг
Легендарный непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший вернется на ринг, сообщает ВВС.
Речь идет не о выставочном поединке против легендарного Майка Тайсона, который состоится этой весной.
По словам легендарного боксера. в конце этого года он проведет "настоящий бой".
О сопернике. дате и месте проведения боя будет объявлено позже.
Спортсмен заключил эксклюзивный контракт на этот поединок с CSI Sports / Fight Sports.
Флойд Мейвезер-младший завершил карьеру в 2017 году.
