Спорт

Бокс. После девятилетнего перерыва Флойд Мейвезер вернется на ринг

время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:11
Бокс. После девятилетнего перерыва Флойд Мейвезер вернется на ринг
Легендарный непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший вернется на ринг, сообщает ВВС.

Речь идет не о выставочном поединке против легендарного Майка Тайсона, который состоится этой весной.

По словам легендарного боксера. в конце этого года он проведет "настоящий бой".

О сопернике. дате и месте проведения боя будет объявлено позже.

Спортсмен заключил эксклюзивный контракт на этот поединок с CSI Sports / Fight Sports.

Флойд Мейвезер-младший завершил карьеру в 2017 году.

