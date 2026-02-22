Машина сбила инвалидную мотоколяску в Кирьят-Шмоне, пожилой человек без сознания
время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 13:38
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на улице Тель-Хай в Кирьят-Шмоне, где автомобиль столкнулся с инвалидной мотоколяской ("кольноит").
Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь пожилому человеку в возрасте примерно 70 лет, который находится без сознания.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 июля 2024