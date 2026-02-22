Машина сбила инвалидную мотоколяску в Кирьят-Шмоне, пожилой человек без сознания

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на улице Тель-Хай в Кирьят-Шмоне, где автомобиль столкнулся с инвалидной мотоколяской ("кольноит").

Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь пожилому человеку в возрасте примерно 70 лет, который находится без сознания.