22 февраля 2026
Израиль

Машина сбила инвалидную мотоколяску в Кирьят-Шмоне, пожилой человек без сознания

Мада
ДТП
время публикации: 22 февраля 2026 г., 13:38 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 13:38
Машина сбила инвалидную мотоколяску в Кирьят-Шмоне, пожилой человек без сознания
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на улице Тель-Хай в Кирьят-Шмоне, где автомобиль столкнулся с инвалидной мотоколяской ("кольноит").

Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают неотложную помощь пожилому человеку в возрасте примерно 70 лет, который находится без сознания.

