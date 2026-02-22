Сегаль: коалиция планирует выборы на первое сентября

В коалиции планируют проведение выборов в Кнессет 26 созыва 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил журналист Амит Сегаль.

Если выборы пройдут в этот день, начало учебного года будет отложено на один день.

Биньямин Нетаниягу многократно заявлял, что намерен провести выборы в срок, то есть 26 октября. Однако с точки зрения коалиции проведение выборов в октябре проблематично из-за близости к датам третьей годовщины нападения ХАМАСа.

Первое сентября наступит за десять дней до нового еврейского года (Рош а-Шана). В эти дни множество ультраортодоксов отправляются с паломничеством в Умань. Их число оценивается примерно в один мандат.