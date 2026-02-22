x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 15:35
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сегаль: коалиция планирует выборы на первое сентября

Коалиция
Выборы 2026
время публикации: 22 февраля 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 15:06
Сегаль: коалиция планирует выборы на первое сентября
Yonatan Sindel/Flash90

В коалиции планируют проведение выборов в Кнессет 26 созыва 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил журналист Амит Сегаль.

Если выборы пройдут в этот день, начало учебного года будет отложено на один день.

Биньямин Нетаниягу многократно заявлял, что намерен провести выборы в срок, то есть 26 октября. Однако с точки зрения коалиции проведение выборов в октябре проблематично из-за близости к датам третьей годовщины нападения ХАМАСа.

Первое сентября наступит за десять дней до нового еврейского года (Рош а-Шана). В эти дни множество ультраортодоксов отправляются с паломничеством в Умань. Их число оценивается примерно в один мандат.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2026

Досрочные выборы: сценарии и возможные даты