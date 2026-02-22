x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 15:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 15:35
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский: по делу о теракте во Львове задержаны несколько человек

Украина
Теракт
время публикации: 22 февраля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 14:39
Зеленский: по делу о теракте во Львове задержаны несколько человек
AP Photo/Mykola Tys

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании нескольких человек по подозрению к причастности к террористическому акту во Львове. При взрыве погибла старший лейтенант полиции Виктория Шпилько, по меньшей мере 25 человек пострадали. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Министр внутренних дел доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не обо всем можно говорить публично. Задержаны несколько человек, в рамках требуемой процессуальной работы будут установлены все факты. Со временем правоохранители предоставят общественности больше информации. Благодарю всех, кто помогает защищать наше государство, наших людей", – сообщил глава государства.

По предварительной информации, задержанная подозреваемая в исполнении теракта приехала в Львов из другой области. Она гражданка Украины. Правоохранители подчеркивают: задержать ее помогли камеры наблюдения. На видео удалось запечатлеть не только маршрут движения подозреваемой, но и момент заложения взрывного устройства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 февраля 2026

Теракт во Львове: погибла сотрудница полиции, множество раненых