Досрочные выборы: сценарии и возможные даты

В "Ликуде" взвешивают возможность объявить о проведении досрочных выборов в Кнессет 26 созыва 26 мая 2026 года.

Об этом сообщает Анна Барская в газете "Маарив". Согласно опубликованной информации, эту дату обсуждают в окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Если выборы состоятся в эту дату, они пройдут за три дня до 30-й годовщины первого избрания Нетаниягу на пост премьер-министра.

В публичных заявлениях глава правительства повторяет, что намерен сохранить нынешнюю коалицию и продолжить работу правительства весь отведенный ему срок. Однако, как пишет "Маарив", в окружении Нетаниягу осознают, что кризис вокруг закона о призыве неизбежно приведет к досрочным выборам.

5 января Нетаниягу выступил в Кнессете и заявил, что законопроект, рассматриваемый в эти дни в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, приведет к призыву 23 тысяч ультраортодоксов в ближайшие годы. Однако в политической системе убеждены, что шансы провести закон крайне низки.

В то же время, провал попыток утвердить законопроект о призыве отнюдь не означает, что и бюджет утвержден не будет. Для ультраортодоксальных партий утвержденный бюджет – единственная возможность компенсировать ущерб, причиненный им решениями БАГАЦа о прекращении перевода средств школам. В ультраортодоксальных кругах отмечают также, что от утверждения бюджета зависит функционирование общественных организаций, получающих дотации от государства.

С точки зрения Биньямина Нетаниягу, речь идет о дилемме. С одной стороны, ему необходима поддержка ультраортодоксов в ходе предвыборной кампании и после нее. С другой стороны, щедрость в отношении ШАС и "Яадут а-Тора" неизбежно вызовет резкую критику и даст оппозиции почву для нападок на "Ликуд". Именно поэтому, как пишет "Маарив", Нетаниягу взвешивает возможность объявить уже в феврале, что в эту каденцию не будет утвержден бюджет на 2026 год и не будет утвержден закон о призыве.

В свою очередь ультраортоксальный журналист Янки Фарбер сказал в интервью "Кан РЭКА", что ШАС и "Яадут а-Тора" будут настаивать на утверждении бюджета.

Проведение выборов в конце мая или начале июня соответствует интересам Нетаниягу еще и потому, что ранее – в конце апреля – ожидается визит в Израиль президента США Дональда Трампа. Он прибудет с целью получения премии Израиля, лауреатом которой он стал. Ожидается, что Трамп не поскупится на комплименты в адрес Нетаниягу, что крайне важно для премьер-министра перед выборами.

В то же время, публицист Барак Сери пишет на портале Walla, что в "Ликуде" по-прежнему намерены провести выборы в сентябре. Журналист "Кешет" Амит Сегаль сказал, что с его точки зрения, наиболее вероятная дата выборов – 8 сентября, за три дня до праздника Рош а-Шана.