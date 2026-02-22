x
Израиль

В Бейт-Фурике ликвидирован боевик, пытавшийся бросить бомбу в израильских солдат

время публикации: 22 февраля 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 18:31
В Бейт-Фурике ликвидирован боевик, пытавшийся бросить бомбу в израильских солдат
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на воскресенье в районе деревни Бейт-Фурик бойцы бригады "Шомрон", проводившие антитеррористическую операцию, заметили двух террористов, которые приближались к ним с взрывным устройством в руках.

Израильские бойцы открыли огонь, чтобы устранить угрозу, один террорист был ликвидирован, второй – нейтрализован.

