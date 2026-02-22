x
Экономика

Банк "Леуми" обещает вернуть до 3000 шекелей клиентам, проигравшим на бирже в 2026 году

время публикации: 22 февраля 2026 г., 20:54 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 20:54
Nati Shohat/Flash90

Израильские банки продолжают бороться с оттоком клиентов, занимающихся биржевыми инвестициями, на платформы инвестиционных компаний.

На этой неделе банк "Леуми" объявил, что выплатит до 3000 шекелей компенсации клиентам, занимающимся инвестициями через платформу банка, если они закончат 2026 год с убытком.

Согласно сообщению банка, клиентам "будет возвращена на счет сумма в размере зафиксированного убытка по портфелю либо в размере совокупных комиссий за покупку и продажу ценных бумаг, уплаченных в течение года, в зависимости от того, какая из двух сумм меньше, но не более 3 000 шекелей. Компенсация будет рассчитана в январе 2027 года".

По условиям банка, льгота распространяется на клиентов любых банков, открывающих портфель ценных бумаг в "Леуми", а также на существующих клиентов, ранее не работавших на фондовом рынке, при переводе любой суммы.

Клиенты банка, у которых уже есть портфель в "Леуми", смогут получить льготу только если пополнят портфель не менее, чем на 100 тысяч шекелей.

