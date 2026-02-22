x
Экономика

Правительство Израиля упростило порядок строительства дата-центров

время публикации: 22 февраля 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 21:43
Правительство Израиля упростило порядок строительства дата-центров
AP Photo/Focke Strangmann

Правительство Израиля утвердило инициативу премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра энергетики Эли Коэна о присвоении серверным фермам и дата-центрам статуса объектов национальной инфраструктуры.

Данное решение существенно меняет порядок утверждения проектов по строительству дата-центров, передавая их в ведение Комиссии по национальным инфраструктурам вместо обычного пути через окружные и муниципальные комиссии по проектированию и строительству.

Заявленная цель решения – упрощение бюрократических процессов с целью обеспечить Израилю физическую инфраструктуру, необходимую для привлечения технологических гигантов и поддержки местных стартапов, нуждающихся в огромных вычислительных мощностях.

Для обеспечения будущих центров электричеством министерство энергетики намерено ускорить строительство газовых и фотовольтовых электростанций. Для оптимизации развертывания национальной сети государство предоставит целевые стимулы для строительства серверных ферм в районах с приоритетным доступом к электроэнергии, то есть вблизи генерирующих мощностей и стабильных электросетей.

Следует отметить, что эксперты в сфере энергетики выступали против решения правительства, открывающего путь и к строительству серверных ферм в центральных районах страны, в которых нет достаточно источников электричества и электросетей для обеспечения взрывного спроса.

