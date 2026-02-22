Мамдани закрывает улицы Нью-Йорка из-за "бури десятилетия"

В связи с ожидающимся на восточном побережье США сильным снегопадом мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани объявил о введении чрезвычайного положения на дорогах мегаполиса. Согласно прогнозам, в городе выпадет до 30 сантиметров снега.

"Начиная с 21:00 воскресенья до 12:00 понедельника (22-23 февраля) будет введен режим чрезвычайной ситуации. Все улицы, трассы и мосты Нью-Йорка будут закрыты для транспорта: легковых и грузовых автомобилей, мотороллеров и электровелосипедов", – сообщил он.

Запрет не будет распространяться на транспорт и сотрудников экстренных служб, однако остальных жителей города мэр попросил воздержаться от перемещений. "Бури такой силы не было целое десятилетие", – отметил Мамдани.

Метеорологи предупреждают, что снежная буря затронет семь штатов в полосе от Массачусетса и до округа Колумбия. Напомним, что жертвами предыдущего сильного снегопада в США стали около 100 человек.