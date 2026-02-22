x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 21:41
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Израиле создается центр по борьбе с анорексией у детей и подростков

Дети
время публикации: 22 февраля 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 21:19
В Израиле создается центр по борьбе с анорексией у детей и подростков
AP Photo/Alberto Pellaschiar

Ассоциация врачей "Лемаанхем" ("Ради вас") сообщила о назначении профессора Хези Леви, бывшего гендиректора минздрава и экс-директора больницы "Барзилай" на должность координатора проекта по созданию центра по борьбе с анорексией и расстройствами пищевого поведения среди детей и подростков.

Разработка профессиональной концепции центра и его создание поручены президенту организации профессору Йосефу Пересу, экс-директору детской больницы "Шнайдер".

В ассоциации отмечают, что для профессора Йосефа Переса, одного из ведущих педиатров Израиля, этот проект – возможность воплотить давнюю идею: создать в системе здравоохранения специализированный центр, который будет предоставлять подросткам с расстройствами пищевого поведения комплексную и системную помощь.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 06 января 2026

Исследование показывает, как тепло и холод влияют на наше тело
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 15 мая 2025

Дефицит витамина D у новорожденных связан с СДВГ и риском шизофрении
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 20 марта 2025

Израильский стартап разработал приложения для родителей, чтобы уберечь детей от анорексии