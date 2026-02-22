В Израиле создается центр по борьбе с анорексией у детей и подростков

Ассоциация врачей "Лемаанхем" ("Ради вас") сообщила о назначении профессора Хези Леви, бывшего гендиректора минздрава и экс-директора больницы "Барзилай" на должность координатора проекта по созданию центра по борьбе с анорексией и расстройствами пищевого поведения среди детей и подростков.

Разработка профессиональной концепции центра и его создание поручены президенту организации профессору Йосефу Пересу, экс-директору детской больницы "Шнайдер".

В ассоциации отмечают, что для профессора Йосефа Переса, одного из ведущих педиатров Израиля, этот проект – возможность воплотить давнюю идею: создать в системе здравоохранения специализированный центр, который будет предоставлять подросткам с расстройствами пищевого поведения комплексную и системную помощь.