Сын депутата Мансура Аббаса получил тяжелые травмы, катаясь на электровелосипеде
время публикации: 22 февраля 2026 г., 18:17 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 18:17
15-летний Мухаммад, сын лидера РААМ Мансура Аббаса, получил тяжелые травмы в результате ДТП в городе Магар. Как сообщает 12 канал ИТВ, Мухаммад получил тяжелую травму головы, когда ехал на велосипеде и столкнулся с автомобилем.
Из медицинского центра "Цафон" подростка решили перевезти в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние тяжелое, но стабильное.
