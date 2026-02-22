Сын депутата Мансура Аббаса получил тяжелые травмы, катаясь на электровелосипеде

15-летний Мухаммад, сын лидера РААМ Мансура Аббаса, получил тяжелые травмы в результате ДТП в городе Магар. Как сообщает 12 канал ИТВ, Мухаммад получил тяжелую травму головы, когда ехал на велосипеде и столкнулся с автомобилем.

Из медицинского центра "Цафон" подростка решили перевезти в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние тяжелое, но стабильное.