Авария на 90-м шоссе, пострадавшие эвакуированы военным вертолетом

На шоссе 90 неподалеку от кибуца Гильгаль столкнулись два транспортных средства.

Фельдшеры и парамедики "Ихуд Ацала" оказали неотложную помощь пострадавшим в результате аварии, после чего двое пострадавших – мужчины в возрасте примерно 30 лет – были эвакуированы в больницу военным вертолетом. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, легкие травмы получил 15-летний подросток, после получения медицинской помощи он также был отправлен в больницу.