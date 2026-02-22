x
22 февраля 2026
|
последняя новость: 18:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 февраля 2026
|
22 февраля 2026
|
последняя новость: 18:46
22 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Авария на 90-м шоссе, пострадавшие эвакуированы военным вертолетом

ДТП
время публикации: 22 февраля 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 17:57
Авария на 90-м шоссе, пострадавшие эвакуированы военным вертолетом
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

На шоссе 90 неподалеку от кибуца Гильгаль столкнулись два транспортных средства.

Фельдшеры и парамедики "Ихуд Ацала" оказали неотложную помощь пострадавшим в результате аварии, после чего двое пострадавших – мужчины в возрасте примерно 30 лет – были эвакуированы в больницу военным вертолетом. Сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой – в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, легкие травмы получил 15-летний подросток, после получения медицинской помощи он также был отправлен в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook