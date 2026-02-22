x
22 февраля 2026
Житель Тайбэ вымогал деньги у мужчин, шантажируя их интимными материалами

время публикации: 22 февраля 2026 г., 12:53 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 12:57
Житель Тайбэ вымогал деньги у мужчин, шантажируя их интимными материалами
Flash90. Фото: М.Шай

Госпрокуратура Израиля подала в Окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против Мухаммада Масаруа (36 лет), жителя Тайбэ, подозреваемого в вымогательстве денег у мужчин под угрозой публикации их интимных фотографий и видеозаписей.

Согласно обвинению, Масаруа создавал фиктивные профили и вступал с мужчинами в переписку сексуального характера. В ходе общения он убеждал собеседников присылать ему интимные фото и видео, после чего требовал деньги, угрожая обнародовать материалы и переписку.

Следствие отмечает, что Масаруа игнорировал просьбы потерпевших – в том числе тех, у кого есть семья или кто не раскрывал свою сексуальную ориентацию. Он требовал переводы через Bit, угрожая публикацией материалов, визитом домой, контактами с родственниками и друзьями, а также физической расправой. Даже после блокировок он продолжал выходить на связь с других номеров, а в ряде случаев, по версии обвинения, реализовывал угрозы, публикуя часть материалов.

По данным прокуратуры, таким способом Масаруа "заработал" около 27 тысяч шекелей.

