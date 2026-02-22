"Гаитана", кандидат на основе ИИ, борется за избрание в парламент Колумбии

8 марта в Колумбии состоятся парламентские выборы. В предвыборной кампании участвует созданный на основе искусственного интеллекта аватар по имени Гаитана, который претендует на одно из мест, закрепленных за представителями коренного населения.

Историческая Гаитана жила в XVI веке и была лидером сопротивления испанским колонизаторам. Ее нынешняя "реинкарнация" призвана в первую очередь дать голос коренному населения Колумбии, в том числе на международной арене. Она соединяет традиционные ценности и новейшие технологии.

Согласно колумбийским законам, баллотироваться на выборах могут только реальные люди. Тем не менее, она была зарегистрирована на избирательном участке, где это условие не прописано. Гаитана дает интервью СМИ, публикуются ее фотографии как депутата парламента.

Однако, отмечает издание El Colombiano, задача Гаитаны в другом – сделать аватар своего рода зеркалом коллективного мнения коренного населения. Общая позиция будет формироваться на основе обращений граждан к Гаитане – по всем важным для них вопросам.

Такая форма решения на основе общественного согласия была характерна для народа зену, населявшего часть территории нынешней Венесуэлы до испанского завоевания. Подобная же система народовластия, подчеркивает инициатор проекта Карлос Редондо, была распространена и среди викингов.

Появление виртуального персонажа, который даже символически участвует в выборах, стало основанием для полемики о юридических и этических аспектах ИИ, подняло вопрос о будущем политического представительства в цифровом мире и об увеличении влияния технологии на повседневную жизнь.