22 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Бобслей. Немцы завоевали золото и серебро

Зимняя Олимпиада 2026
Бобслей
время публикации: 22 февраля 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 14:12
Олимпиада. Бобслей. Немцы завоевали золото и серебро
AP Photo/Alessandra Tarantino

В соревнованиях мужских четверок (бобслей) немцы завоевали золотые и серебряные медали.

Чемпионом стал экипаж Йоханнеса Лохнера. Торстен Маргис в пятый раз стал олимпийским чемпионом.

На втором месте экипаж четырехкратного олимпийского чемпиона Франческо Фридриха.

В Пекине в 2022 году Фридрих стал олимпийским чемпионом, а Лохнер занял второе место.

Бронзовые медали завоевали швейцарцы (пилом - Михаэль Вут).

Напомним, НОК Израиля отстранил от соревнований экипаж Адама Эдельмана, занимавший после двух попыток 24-е место. Спортсмены были наказаны за попытку неправомерной замены.

Спорт
