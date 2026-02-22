Олимпиада. Бобслей. Немцы завоевали золото и серебро
В соревнованиях мужских четверок (бобслей) немцы завоевали золотые и серебряные медали.
Чемпионом стал экипаж Йоханнеса Лохнера. Торстен Маргис в пятый раз стал олимпийским чемпионом.
На втором месте экипаж четырехкратного олимпийского чемпиона Франческо Фридриха.
В Пекине в 2022 году Фридрих стал олимпийским чемпионом, а Лохнер занял второе место.
Бронзовые медали завоевали швейцарцы (пилом - Михаэль Вут).
Напомним, НОК Израиля отстранил от соревнований экипаж Адама Эдельмана, занимавший после двух попыток 24-е место. Спортсмены были наказаны за попытку неправомерной замены.
