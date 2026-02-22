x
22 февраля 2026
Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 57-летний Рафаэль Гадекер из Ашдода

время публикации: 22 февраля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 09:05
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция вновь обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 57-летний Рафаэль Гадекер из Ашдода, связь с ним прервалась 7 февраля, когда он находился в Бат-Яме.

Приметы пропавшего: рост 165 см, полное телосложение, седые волосы. Был одет в белую рубашку на пуговицах и джинсы.

Всех, кто обладает любой информацией, которая поможет установить местонахождение пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Ашдода по телефону 08-6387295/22.

Израиль
