"Закон о Стене Плача": Нетаниягу отменил обсуждение

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился отменить заседание межминистерской комиссии по законодательству. На этом заседании должен был рассматриваться законопроект порядке молитвы у Стены Плача.

Согласно опубликованной информации, речь идет о законопроекте, инициированном депутатом Кнессета Ави Маозом ("Ноам"). Согласно этому законопроекту, порядок молитвы у Стены плача, в том числе в "южной части" будет определяться главным раввинатом и его представителями.

Маоз представил законопроект на фоне решения Высшего суда справедливости (БАГАЦ), согласно которому должно быть выделено место для неортодоксальной молитвы у Стены Плача.

Сообщается, что решение Биньямина Нетаниягу отменить заседание межминистерской комиссии по законодательству продиктовано желанием избежать конфликта с еврейскими общинами за рубежом.

25 февраля законопроект будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Кнессета в качестве персонального закона. Глава коалиции Офир Кац заявил, что предоставит депутатам свободу голосования. Министр юстиции Ярив Левин заявил, что призывает депутатов голосовать за законопроект.