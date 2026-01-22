Продлен арест "самоубийцы", который облил горючим и поджег сотрудников полиции

Суд продлил срок содержания под стражей 33-летнего жителя Кирьят-Моцкина, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции на автозаправочной станции "Сонол" в Кирьят-Бялике, до понедельника, 26 января.

Напомним, ранее сегодня сотрудника полиции Израиля были госпитализированы с ожогами после того, как были облиты бензином и подожжены на автозаправочной станции "Сонол" в Кирьят-Бялике.

Инцидент произошел, когда полицейские пытались остановить человека, угрожавшего покончить с собой. Состояние одного из полицейских оценивается как средне-тяжелое, еще двое полицейских получили легкие ожоги.

Подозреваемый в поджоге был задержан.