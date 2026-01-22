x
22 января 2026
|
последняя новость: 17:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 17:54
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продлен арест "самоубийцы", который облил горючим и поджег сотрудников полиции

Полиция
время публикации: 22 января 2026 г., 17:35 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 17:35
На месте происшествия
Пресс-служба полиции Израиля

Суд продлил срок содержания под стражей 33-летнего жителя Кирьят-Моцкина, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции на автозаправочной станции "Сонол" в Кирьят-Бялике, до понедельника, 26 января.

Напомним, ранее сегодня сотрудника полиции Израиля были госпитализированы с ожогами после того, как были облиты бензином и подожжены на автозаправочной станции "Сонол" в Кирьят-Бялике.

Инцидент произошел, когда полицейские пытались остановить человека, угрожавшего покончить с собой. Состояние одного из полицейских оценивается как средне-тяжелое, еще двое полицейских получили легкие ожоги.

Подозреваемый в поджоге был задержан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 января 2026

Кирьят-Бялик: трое полицейских пострадали от ожогов при попытке остановить самоубийство на АЗС