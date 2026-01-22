x
Кирьят-Бялик: трое полицейских пострадали от ожогов при попытке остановить самоубийство на АЗС

Полиция
Хайфа
время публикации: 22 января 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 09:08
Три сотрудника полиции Израиля были госпитализированы с ожогами после того, как были облиты бензином и подожжены на автозаправочной станции "Сонол" в Кирьят-Бялике.

Инцидент произошел, когда полицейские пытались остановить человека, угрожавшего покончить с собой.

Состояние одного из полицейских оценивается как средне-тяжелое, еще двое полицейских получили легкие ожоги.

Подозреваемый в поджоге был задержан.

