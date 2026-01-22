x
22 января 2026
|
последняя новость: 08:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 08:38
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В арабских населенных пунктах Израиля объявлена всеобщая забастовка

Забастовка
Криминал в арабском секторе
время публикации: 22 января 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 07:44
В арабских населенных пунктах Израиля объявлена всеобщая забастовка
Moshe Shai/FLASH90

Верховный наблюдательный комитет арабского общества под председательством бывшего депутата Кнессета Джамаля Захалки объявил в четверг, 22 января, о проведении всеобщей забастовки в арабских населенных пунктах.

В рамках забастовки в знак солидарности с жителями Сахнина, страдающими в последние месяцы от вспышки насилия и угроз после в связи с отказом платить рэкетирам, в арабских населенных пунктах будут закрыты школы, детские сады и общественные структуры.

Следует отметить, что в Сахнине забастовка продолжается третий день подряд. Инициатором забастовки стал владелец нескольких крупных предприятий в Сахнине Али Збейдат, ставший объектом вымогательства

По словам Збейдата, его магазин был обстрелян из автоматического оружия, а ему самому поступают угрозы жизни. Его поддержали и другие предприниматели города, к которым присоединились врачи, юристы и другие представители свободных профессий.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты еще 18 израильских арабов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

Депутат Кнессета Айман Удэ призвал израильских арабов к "гражданскому неповиновению"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

Тройное убийство в Шфараме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

В Кафр-Каре застрелен мужчина, это третье убийство в арабском секторе за сутки