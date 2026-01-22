В арабских населенных пунктах Израиля объявлена всеобщая забастовка

Верховный наблюдательный комитет арабского общества под председательством бывшего депутата Кнессета Джамаля Захалки объявил в четверг, 22 января, о проведении всеобщей забастовки в арабских населенных пунктах.

В рамках забастовки в знак солидарности с жителями Сахнина, страдающими в последние месяцы от вспышки насилия и угроз после в связи с отказом платить рэкетирам, в арабских населенных пунктах будут закрыты школы, детские сады и общественные структуры.

Следует отметить, что в Сахнине забастовка продолжается третий день подряд. Инициатором забастовки стал владелец нескольких крупных предприятий в Сахнине Али Збейдат, ставший объектом вымогательства

По словам Збейдата, его магазин был обстрелян из автоматического оружия, а ему самому поступают угрозы жизни. Его поддержали и другие предприниматели города, к которым присоединились врачи, юристы и другие представители свободных профессий.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты еще 18 израильских арабов.