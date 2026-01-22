x
22 января 2026
22 января 2026
Израиль

Правительство утвердит призыв 280 тысяч резервистов до марта

Резервисты
Призыв ультраортодоксов
Правительство
время публикации: 22 января 2026 г., 21:22 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 21:31
Tsafrir Abayov/Flash90

На ближайшем заседании правительства будет утвержден призыв 280 тысяч военнослужащих-резервистов до марта 2026 года.

Как сообщает новостная служба "Кан", это решение объясняется необходимостью сбавить нагрузку с действующих на различных аренах сил параллельно с важностью продолжения боевых действий.

Это решение связано, прежде всего, с проволочками с обсуждением продления срочной службы в ЦАХАЛе до 36 месяцев: коалиция даже не назначила в Кнессете обсуждение требуемых для этой процедуры законодательных изменений. Не определены и принципиальные сроки для проведения закона.

ЦАХАЛ испытывает острый дефицит кадров, и командование выдвинуло требование продлить срочную службу для призывников более года назад. Шаги правительства в этом направлении были заблокированы на фоне критики продления службы для призывников параллельно с продвижением закона о фактическом освобождении от призыва ультраортодоксальных юношей.

Однако армии все равно нужны люди, а обсуждаемый Кнессетом бюджет на 2026 год существенно снижает количество резервистов, которых ЦАХАЛ сможет призвать. Поэтому решение о призыве 280 тысяч "милуимников" передано на скорейшее утверждение правительства.

Израиль
